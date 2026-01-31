Officiellt: Tiago Coimbra till IFK Göteborg

IFK Göteborg presenterar en ny forward.

Tiago Coimbra är klar för Blåvitt på ett kontrakt till sommaren 2029.

– Det största steget jag har tagit i min fotbollskarriär, säger han på klubbens hemsida.

Tiago Coimbra har den senaste tiden ryktats till IFK Göteborg. Nu har den kanadensiske forwarden presenterats av Blåvitt. Avtalet sträcker sig till sommaren 2029.

– Det största steget jag har tagit i min fotbollskarriär och det känns fantastiskt att vara här, säger han på IFK Göteborgs hemsida och fortsätter:

– Det har varit på gång ett tag och det känns helt rätt. Jag har besökt träningsanläggningen och träffat en del personer i Blåvitt. Nu ser jag fram emot veckan i Portugal och att lära känna mina nya lagkamrater.

Blåvitts sportchef Hannes Stiller om nyförvärvet:

– Tiago har fin potential och vi ser tillsammans att han kommer att kunna utvecklas här. Vi vill vara tydliga med att han ska få tid på sig att komma in i allt hos oss. Hans ligasäsong var för några månader sedan och nu ska han få en riktig svensk försäsong i både ben och huvud.

Tiago Coimbra kommer senast från Halifax Wanderers där han förra året gjorde 12 mål och 3 assist på 22 framträdanden.