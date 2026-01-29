Officiellt: Timo Werner klar för MLS-klubb

Timo Werner flyttar till USA.

Den tyske anfallaren skriver på för San Jose Earthquakes.

Foto: Alamy

Timo Werner, 29, lämnar RB Leipzig. Den tyske forwarden är klar för spel på andra sidan Atlanten.

Werner har nämligen presenterats av MLS-klubben San Jose Earthquakes. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2028.

– Det är alltid ett stort beslut att flytta till USA, men allt finns där för att kunna bli framgångsrik, säger Werner och fortsätter:

– I varje klubb jag har spelat för har jag velat vinna en titel. I slutet av dagen har jag alltid levererat. Det är därför jag vill komma till San Jose – för att vinna.

Timo Werner har tidigare representerat Stuttgart, Chelsea och Tottenham.