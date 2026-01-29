Officiellt: Timo Werner klar för MLS-klubb
Timo Werner flyttar till USA.
Den tyske anfallaren skriver på för San Jose Earthquakes.
Timo Werner, 29, lämnar RB Leipzig. Den tyske forwarden är klar för spel på andra sidan Atlanten.
Werner har nämligen presenterats av MLS-klubben San Jose Earthquakes. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2028.
– Det är alltid ett stort beslut att flytta till USA, men allt finns där för att kunna bli framgångsrik, säger Werner och fortsätter:
– I varje klubb jag har spelat för har jag velat vinna en titel. I slutet av dagen har jag alltid levererat. Det är därför jag vill komma till San Jose – för att vinna.
Timo Werner har tidigare representerat Stuttgart, Chelsea och Tottenham.
