Officiellt: Tokmac Nguen flyttar till Saudiarabien

Tokmac Nguen har gjort sin sista match för Djurgårdens IF.

Nu står det klart att norrmannen flyttar till Saudiarabien – för spel i Al Akhdoud.

– Det är ju vemodigt att lämna samtidigt som jag känner en stolthet över att ha spelat i Djurgården, säger Nguen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter drygt ett och ett halvt år i Djurgårdens IF har Tokmac Nguen nu gjort sin sista match.

Under lördagen meddelar nämligen Blåränderna att norrmannens karriär fortsätter i saudiska Al Akhdoud som är nästjumbo i högstaligan.

Totalt sett spelade Nguen 68 matcher för Djurgården i vilka han gjorde 20 mål och 14 assist.

– Jag kommer att spela för Al Akhdoud i Saudiarabien, en klubb i högstaligan som stärker upp för att avancera i tabellen. Det här blir ett spännande äventyr för mig och familjen och jag har haft diskussioner med Bosse (Andersson) sedan i somras kring alternativ. Det har funnits olika möjligheter, men sett till klubbar i Europa har det inte varit något som har känts bättre än Djurgården, med tanke på hur bra jag har trivts här. I slutändan bestämde jag mig ändå för att jag ville ha ett äventyr och prova på något nytt, så då föll valet på Al Akhdoud, säger Nguen i ett uttalande och fortsätter:

– Det är ju vemodigt att lämna samtidigt som jag känner en stolthet över att ha spelat i Djurgården. En fantastisk förening med otroliga supportrar, så jag är väldigt glad över min tid här och har bara gott att säga om Djurgården. Dessutom har jag skaffat mig många nära vänner under min tid här.

Norrmannen avslutar:

– Jag kommer att hålla kontakten med dem och det ska bli spännande att följa Djurgården under säsongen med den potential som finns, det känns som att laget verkligen kan blomma ut i år. Jag ska att se matcherna på tv och har även lovat Adam Ståhl att komma tillbaka för att se en match på plats i sommar och hälsa på ute på Kaknäs.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens sportchef, Bosse Andersson, summerar Nguens tid:

– Tokmac var en prestigevärvning som skulle vara här och göra skillnad. En skicklig och ofta spektakulär spelare med en högsta-nivå av yppersta allsvensk klass. Han stod för matchavgörande insatser under vårt långa Europa-äventyr i Conference League, där han ju blev utvald i turneringens All Star Team, men han gjorde även många viktiga poäng i Allsvenskan för oss, säger Andersson och fortsätter:

– Sedan i somras har Tokmac varit tydlig med att dök det upp någonting som var bra för honom inom den arabiska fotbollen skulle han vara synnerligen intresserad. Så blev det nu och därmed är det bara att tacka Tokmac för hans tid i Djurgården samt de prestationer vi har fått ta del av och önska honom lycka till i Al Akhdoud, sammanfattar Bosse.





