Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Tom King klar för Everton

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Everton förstärker på målvaktspositionen.
Detta då man har gjort klart med Tom King från Wolverhampton Wanderers.
– Jag är helt otroligt glad över att komma till Everton, säger King i ett uttalande.

På måndag spelar Everton sin första match i Premier League för säsongen 2025/2026 då man möter nykomlingen Leeds United på bortaplan.

Till den matchen kommer man att kunna nyttja en helt ny målvakt, om man vill.

Detta då Merseyside-klubben, under lördagen, presenterar Tom King som ny spelare i ”The Toffees”.

King kommer senast från spel i Wolverhampton Wanderers och har skrivit på ett kontrakt till och med sommaren 2027.

– Jag är helt otroligt glad över att komma till Everton. Från det ögonblick jag hörde talas om intresset har det varit allt jag har tänkt på, säger King i ett uttalande på klubbens hemsida.

King spenderade två år i Wolves där han noterades för en tävlingsmatch.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt