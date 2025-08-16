Officiellt: Tom King klar för Everton

Everton förstärker på målvaktspositionen.

Detta då man har gjort klart med Tom King från Wolverhampton Wanderers.

– Jag är helt otroligt glad över att komma till Everton, säger King i ett uttalande.

På måndag spelar Everton sin första match i Premier League för säsongen 2025/2026 då man möter nykomlingen Leeds United på bortaplan.

Till den matchen kommer man att kunna nyttja en helt ny målvakt, om man vill.

Detta då Merseyside-klubben, under lördagen, presenterar Tom King som ny spelare i ”The Toffees”.

King kommer senast från spel i Wolverhampton Wanderers och har skrivit på ett kontrakt till och med sommaren 2027.

– Jag är helt otroligt glad över att komma till Everton. Från det ögonblick jag hörde talas om intresset har det varit allt jag har tänkt på, säger King i ett uttalande på klubbens hemsida.

King spenderade två år i Wolves där han noterades för en tävlingsmatch.



