Officiellt: Tottenham sparkar Igor Tudor

Tottenham Hotspur är i kris.

Nu meddelar klubben att huvudtränaren Igor Tudor får sparken.

Tottenham Hotspur har haft en tuff säsong. Nyligen sparkade man Thomas Frank som ersattes av Igor Tudor. Tränarbytet fick ingen effekt och klubben ligger för närvarande på en 16:e plats i Premier League-tabellen.

Under söndagen bekräftar klubben att Tudor får lämna med omedelbar effekt. Därtill lämnar målvaktstränaren Tomislav Rogic och fystränaren Riccardo Ragnacci.

”Vi tackar Igor, Tomislav och Riccardo för deras insatser under de senaste sex veckorna, där de arbetat outtröttligt. Vi är också tacksamma för den sorg som Igor nyligen har lidit och sänder vårt stöd till honom och hans familj i denna svåra tid.”, skriver Spurs på sin hemsida.

Klubben meddelar att en ny huvudtränare presenteras inom kort.