Officiellt: Tre spelare lämnar Umeå FC

Mikael Harbosen Haga, Lukas Vikgren och Hannes Mattsson.

Det är tre spelare som har gjort sitt i Umeå FC.

Det meddelar klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Efter en tuff säsong som nykomling i superettan degraderades Umeå FC från den och kommer att spela i Ettan Norra nästa år.

Det kommer dock inte Mikael Harbosen Haga, Lukas Vikgren eller Hannes Mattsson att göra. Detta då deras tid i klubben har nått sitt slut, vilket UFC meddelar på sin hemsida.

– Ett tufft år och en tuff säsong som inte blev som vi önskade. Tack till alla människor jag har fått arbeta med, både i och runt klubben, säger Mikael Harbosen Haga.

Lukas Vikgren:

– Min tid i Umeå FC har haft både upp- och nedgångar, och det känns som att det nu är rätt läge för mig att gå vidare, säger Wikgren och fortsätter:

– Jag vill tacka spelare, ledare och supportrar som funnits runt laget under den här perioden. Det bästa minnet jag tar med mig är målet mot Örebro Syrianska som tog klubben till Superettan. Det var ett speciellt ögonblick, och något jag alltid kommer att minnas. Jag önskar klubben lycka till framöver!

