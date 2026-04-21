Officiellt: Två West Ham-toppar lämnar

Karren Brady, Vice ordförande och vd:n Nathan Thompson lämnar West Ham.

Det meddelar klubben under tisdagen.

West Ham United, som just nu är indraget i en hård bottenstrid i Premier League, meddelar under tisdagen att två nyckelpersoner lämnar sina roller.

Vice ordföranden Karren Brady avslutar sitt uppdrag efter 16 år i klubben, samtidigt som vd:n Nathan Thompson kliver av efter nio och ett halvt år.

Situationen i klubben är pressad. Londonlaget ligger på 17:e plats i tabellen och har endast två poäng ner till Tottenham Hotspur på nedflyttningsplats till EFL Championship.

Med fem omgångar kvar av säsongen väntar en avgörande kamp för att säkra nytt kontrakt i högstaligan.