Officiellt: Umeå säkrar upp provspelare

Umeå FC stärker upp offensiven.

Yttern Emmanuel Oluwafemi Olawore skriver ett tvåårskontrakt.

– Det känns väldigt bra, säger han i ett uttalande.

Umeå FC trillade ur superettan efter en säsong. Nu har klubben förstärkt offensive med ett förvärv från Nigeria.

Den 18-årige yttern Emmanuel Oluwafemi Olawore, som tidigare provspelat med klubben, har skrivit ett kontrakt till och med 2027.

– Det känns väldigt bra. Mina intryck har varit mycket positiva. Sedan jag kom hit har allt varit fantastiskt. Tränarna och spelarna välkomnade mig som om jag hade varit en del av laget under lång tid, säger han på Umeås hemsida.

Umeås sportchef Adam Chennoufi:

– Emmanuel har imponerat på oss under sitt provspel och blivit bättre och bättre ju längre tid han varit på plats. Det är en hårt jobbande spelare med en väldigt fin bollkontroll. Trots sin storlek är han stark i duellspelet och dessutom besitter han en känslig vänsterfot. Det ska bli mycket intressant att följa Emmanuels fortsatta resa i Umeå FC.

Nigerianen ansluter från Erinsoccer FC.