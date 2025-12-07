Officiellt: Urs Fischer tar över Mainz

Mainz ligger sist i Bundesliga.

Nu har klubben presenterat sin nya huvudtränare.

Det är Urs Fischer som tar över rollen.

Foto: Bildbyrån

Mainz ligger på jumpoplats i Bundesliga efter sex poäng på de inledande 13 matcherna. Nyligen sparkade klubben tränaren Bo Henriksen och har sedan dess varit på jakt efter en ersättare.

Tidigare skrev Bild att bland annat Jürgen Kopp fanns med som ett tänkbart alternativ – men så blev det inte.

Under söndagen står det klart att Urs Fischer tar över Mainz. Kontraktet sträcker sig till 2028.

– Det finns inga enkla jobb inom fotbollen – och det är just det som gör dem så intressanta, säger Fischer på klubbens hemsida.

Urs Fischer har tidigare varit huvudtränare för Union Berlin.