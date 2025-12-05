Bild: Klopp kandidat för sitt tidigare tränarjobb

Jürgen Klopp är för närvarande global fotbollschef för Red Bull-gruppen.

Samtidigt skriver tyska Bild att hans namn finns med på listan över potentiella tränare i Mainz.

Foto: Alamy

Jürgen Klopp lämnade sitt uppdrag som fotbollstränare sommaren 2024 efter sin tid i Liverpool. Nu jobbar tysken som global fotbollschef för Red Bull-gruppen. Men ännu har hans namn inte försvunnit från tränarradarn.

Den tyska tidningen Bild har, i samband med att Mainz-tränaren Bo Henriksen lämnat, listat tänkbara ersättare. På listan finns bland annat Klopp med. Tysken var tränare för Mainz mellan 2001-2008 innan han gick till Dortmund och senare Liverpool.

Bild skriver Klopp skulle vara en ”drömlösning” för Mainz och syftar till hans relation till Mainz sportchef Christian Heidel. Samtidigt skriver tidningen att det i princip är otänkbart att Klopp tar över Mainz igen – även om det bara skulle gälla en kort period.

Ytterligare kandidater att ta över Mainz är dansken Bo Svensson och urs Fischer, som nämns som det mest aktuella namnet.



