Officiellt: Vänsterbacken lämnar Kalmar FF

Han lämnade Malmö FF för Kalmars dito 2023.

Nu tackar Arvin Davoudi-Kia för sig i KFF.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha fostrats i Malmö FF:s akademi lämnade Arvin Davoudi-Kia, 20, de Himmelsblå för spel i Kalmar FF år 2023.

Sedan dess har det dock inte blivit mycket spel i Smålandsföreningen för vänsterbacken, som inte har debuterat i varken allsvenskan eller superettan.

Under sina två år i KFF har Davoudi-Kia istället varit utlånad till FC Rosengård och Oskarshamns AIK.

I dag, onsdag, meddelar Kalmar FF att 20-åringen har gjort sitt i föreningen och lämnar truppen.

– Vi vill tacka Arvin för hans tid här i Kalmar FF och önskar honom ett stort lycka till i framtiden, säger KFF:s sportchef Mats Winblad i ett uttalande.