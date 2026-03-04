Officiellt: Vänsterbacken lämnar Kalmar FF
Han lämnade Malmö FF för Kalmars dito 2023.
Nu tackar Arvin Davoudi-Kia för sig i KFF.
– Vi önskar honom ett stort lycka till i framtiden, säger sportchefen Mats Winblad i ett uttalande.
Efter att ha fostrats i Malmö FF:s akademi lämnade Arvin Davoudi-Kia, 20, de Himmelsblå för spel i Kalmar FF år 2023.
Sedan dess har det dock inte blivit mycket spel i Smålandsföreningen för vänsterbacken, som inte har debuterat i varken allsvenskan eller superettan.
Under sina två år i KFF har Davoudi-Kia istället varit utlånad till FC Rosengård och Oskarshamns AIK.
I dag, onsdag, meddelar Kalmar FF att 20-åringen har gjort sitt i föreningen och lämnar truppen.
– Vi vill tacka Arvin för hans tid här i Kalmar FF och önskar honom ett stort lycka till i framtiden, säger KFF:s sportchef Mats Winblad i ett uttalande.
