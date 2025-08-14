Officiellt: Värnamo säljer Bilalovic till Aberdeen

Kenan Bilalovic har gjort sitt i IFK Värnamo.

Under torsdagen står det klart att 20-åringen säljs till skotska Aberdeen FC.

– Det värmer lite extra att en Värnamo-kille tar steget direkt ut internationellt, säger Värnamos sportchef Jörgen Peterson.

När IFK Värnamo kryssade mot IF Elfsborg under måndagskvällen fanns anfallaren Kenan Bilalovic inte med i den allsvenska jumbons matchtrupp. Förklaringen kom strax där efter, när sportchef Jörgen Peterson meddelade att talangen är på väg att lämna Värnamo.

– Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, sade Peterson till lokaltidningen VN.

Nu står det också klart att en affär med en annan klubb har slutförts – och Bilalovic har skrivit på för skotska Aberdeen FC.

Där har 20-åringen skrivit på ett femårskontrakt med Jimmy Thelins lag.

– Det var ett lätt beslut att komma till Aberdeen. Tränaren är en mycket bra sådan och vet vad han vill göra och hur han ska uppnå det, säger Bilalovic till sin nya klubb.

”Värmer lite extra att en Värnamo-kille tar steget”

IFK Värnamos sportchef, Jörgen Peterson, om försäljningen:

– Kenan Bilalovic har utvecklats på ett bra sätt och den senaste tiden har han allt mer ingått i startelvan. Hans utveckling har varit tydlig, inte minst vad det gäller det förståelsen för vad som verkligen krävs för att ta steg och vara en viktig del i laget. Han har under året jobbat hårt för den här framgången, och det värmer lite extra att en Värnamo-kille som startat i Värnamo Södra, gått vidare till IFK Värnamo, nu tar steget direkt ut internationellt, säger Peterson i ett uttalande och fortsätter:

– De tränare och ledare som jobbat med Kenan under åren har bidragit till hans utveckling på och utanför planen, och Kenan själv har med hårt jobb nått ett av sina mål. Vi önskar honom stort lycka till på och utanför planen.

Enligt Expressen köps Bilalovic loss för omkring 7,2 miljoner kronor.





