Frick räddade Elfsborg från fiasko – tappade poäng mot Värnamo

IF Elfsborg var på väg mot ett riktigt fiasko.

Då klev inbytte ikonen Per Frick fram och kvitterade matchen mot IFK Värnamo.

Under måndagskvällen fick den allsvenska trean IF Elfsborg besök av jumbon IFK Värnamo hemma på Borås arena. Drabbningen var den sista i den 19:e omgången av allsvenskan 2025.

Vid en seger för Boråsarna, som kom från en 2–1-seger mot BK Häcken senast, skulle Elfsborg haka på Hammarby på andraplats i striden om de allsvenska topplaceringarna. IFK Värnamo behövde samtidigt hämta in sju poäng på Degerfors IF och Östers IF på 15:e respektive 14:e plats för att drömmen om allsvenskt spel 2026 fortsatt ska leva.

Strax innan avsparkstid meddelade IFK Värnamo att nyförvärvet Marcus Antonsson stryks ur startelvan. In kom Carl Johansson som ersättare.

– Han fick en liten känning på uppvärmningen som gjorde att han inte kände sig 100 procent, sa tränare Arne Sandstø till Max.

Efter 25 spelade minuter åkte Värnamo på nästa avbräck. Den rutinerade mittfältaren Simon Thern tvingades utgå och ersattes av Antonio Kujundzic.

Strax innan paus slog Arber Zeneli in ett inlägg från högerkanten som Leo Östman var först på. 19-åringen satte fram pannan och nickade in ledningsmålet precis innan matchen gick till halvtidsvila.

Elfsborg såg ut att gå mot en hemmaseger, men efter en dryg timmes spel slog nyförvärvet Noah Shamoun ett inlägg till Kai Kariluoto som rullade in kvitteringen på Borås arena.

Strax därefter drev Otso Liimatta upp bollen på IFK Värnamos vänsterkant. 21-åringen vek in och avlossade en riktig kanon som gick otagbart för Simon Eriksson i Elfsborgs-målet, och vipps hade gästerna vänt på matchen.

Men matchen var inte slut ännu. Med drygt tio minuter kvar av mötet på Borås arena slog Besfort Zeneli ett sylvasst inlägg in i Värnamos box. Där väntade inbytte Per Frick som skarvade vidare bollen in i mål och kvitterade därmed matchen.

Per Frick skarvar in kvitteringen! 2-2 till Elfsborg 🟡⚫️



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/cmh6cgsUF2 — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 11, 2025

Matchen slutade 2–2 efter Fricks kvitteringsmålet.

Startelvor:

IF Elfsborg:

Eriksson – Holmén, Ibrahim, Yegbe, Larsson – B. Zeneli, Wenderson – Hedlund, Östman, A. Zeneli – Silverholt.

IFK Värnamo:

Keto – Rapp, Mohammed, Grozdanic, Björnström – Liimatta, Thern, Meriluoto – Alsalkhadi, Johansson, Shamoun