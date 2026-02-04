Officiellt: Växjö med rekordförsäljning – till Djurgården

Djurgården har presenterat ett nyförvärv – från Växjö DFF.

Hon heter Emma Holmqvist och har kritat på ett treårskontrakt.

– Djurgården är en stor förening med höga ambitioner, säger 19-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Med ett par månader kvar till att den damallsvenska säsongen 2026 drar igång presenterar Djurgårdens IF ett nyförvärv.

Detta då Emma Holmqvist, 19, har bytt Växjö DFF mot Blåränderna där hon har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av 2029.

– Det känns jättebra att vara här i Djurgården och jag har fått ett gott intryck av hela föreningen. Så jag är jättetaggad på säsongen, säger Emma Holmqvist och fortsätter:

– Man funderar ju alltid inför ett beslut, men det här kändes helt rätt och ett bra steg för mig i min utveckling. Djurgården är en stor förening med höga ambitioner, fina faciliteter och det märks att laget vill åstadkomma mycket.

”Stolta över att kunna genomföra den största övergången i klubbens historia”

Djurgårdens sportchef Jean Balawo om rekryteringen av Holmqvist:

– En spelare med stor potential som vi tror kommer att växa ytterligare i vår miljö. Emma är snabb, stark och följsam och är väldigt klok i sitt spel trots sin unga ålder. Med sin damallsvenska rutin kan hon gå in och prestera för oss direkt och har en intressant framtid som väntar. Något som kan bli väldigt gynnsamt för Djurgården på sikt och vi är väldigt glada över att Emma har anslutit till oss, säger Balawo i ett uttalande.

På sin hemsida informerar Växjö DFF att försäljningen av Holmqvist blir klubbens dyraste någonsin.

– Emma har haft en fantastisk utveckling hos oss under kort tid. Hennes ambition, professionalism och prestationer har varit på en väldigt hög nivå, och det här är ett kvitto både på hennes hårda arbete och på vår miljö för att utveckla unga spelare. Även om vi självklart tappar en viktig spelare är vi stolta över att kunna genomföra den största övergången i klubbens historia och önskar Emma stort lycka till i nästa steg av karriären, säger Växjös sportchef Kim Focic Åberg på hemsidan.