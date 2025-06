Officiellt: Victor Edvardsen förlänger med Go Ahead Eagles

Tidigare under söndagen ryktades det vara nära.

Nu är det klart. Victor Edvardsen förlänger med Go Ahead Eagles.

– Jag längtar efter att få spela i Europa League med den här fantastiska klubben, säger 29-åringen i ett uttalande.

Sedan sommaren 2023 har Victor Edvardsen, 29, spelat för Go Ahead Eagles efter att han lämnade Djurgården.



Totalt sett står han noterad för spel i 77 tävlingsmatcher med klubben i vilka han har gjort 16 mål och åtta assist.



Under den gångna säsongen var Edvardsen med och vann den nederländska cupen med ”Örnarna” men har också ryktats bort från klubben och delvis till IFK Göteborg.



Tidigare under söndagen uppgav Sportbladet att anfallaren förlänger sitt kontrakt som just nu gick ut sommaren 2026. Senare samma dag står det också klart att det blir så.



På sin hemsida meddelar Go Ahead Eagles att parterna är överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2028.



– Min familj och jag älskar att vara här och vi känner av kärleken från klubben och supportrarna varje dag. Jag ser fram emot nästa kapitel med Go Ahead Eagles ska bli fint och längtar efter att få spela i Europa League med den här fantastiska klubben. Vi skapa nya och vecka minnen tillsammans, säger anfallaren i ett uttalande.



Tidigare i sin karriär har Edvardsen spelat för klubbar som Degerfors, Utsiktens BK, Elverum, Stenungsund, Oddevold och Karlstads BK.