Officiellt: Vidjeskog klar för Varberg

Axel Vidjeskog, 24, är klar för Varberg.

24-åringen återförenas med lillebrosan Isak Vidjeskog.

Foto: Bildbyrån

Axel Vidjeskog är klar för Varberg Bois. Det meddelar klubben under fredagen. 24-åringen kommer senast från Trelleborgs FF och kommer i Varberg att återförenas med lillebror, Isak Vidjeskog.

– Jag är otroligt glad över att få dra på mig Varbergtröjan och ser verkligen fram emot seriestarten, säger Axel Vidjeskog via klubbens uttalande.

Sportchef Erik Lund Fahlén kommenterar nyförvärvet:

– Axel är en spetsspelare i Superettan och vi tror att vi i våran miljö kan han ta ytterligare ett steg i sin utveckling. Det ska bli oerhört spännande att följa Axel i på Påskbergsvallen i år.

Varberg slutade på sjätte plats i superettan 2025.