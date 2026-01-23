Officiellt: Vidjeskog klar för Varberg
Axel Vidjeskog, 24, är klar för Varberg.
24-åringen återförenas med lillebrosan Isak Vidjeskog.
– Jag är otroligt glad över att få dra på mig Varbergtröjan, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.
Axel Vidjeskog är klar för Varberg Bois. Det meddelar klubben under fredagen. 24-åringen kommer senast från Trelleborgs FF och kommer i Varberg att återförenas med lillebror, Isak Vidjeskog.
– Jag är otroligt glad över att få dra på mig Varbergtröjan och ser verkligen fram emot seriestarten, säger Axel Vidjeskog via klubbens uttalande.
Sportchef Erik Lund Fahlén kommenterar nyförvärvet:
– Axel är en spetsspelare i Superettan och vi tror att vi i våran miljö kan han ta ytterligare ett steg i sin utveckling. Det ska bli oerhört spännande att följa Axel i på Påskbergsvallen i år.
Varberg slutade på sjätte plats i superettan 2025.
