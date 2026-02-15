Officiellt: Vitor Pereira tar över Nottingham

Vitor Pereira tar över Nottingham Forest.

Han blir lagets fjärde tränare denna säsongen.

Foto: Bildbyrån

Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche har under denna säsong fått lämna klubben. Nu är säsongen fjärde tränare klar, nämligen Vitor Pereira.

Portugisen ska rädda Nottingham Forest så de blir kvar i Premier League och har skrivit på ett 18 månader långt kontrakt, meddelar klubben på sin hemsida.

Nottingham ligger på 17:e plats i ligan.

Kontraktet är skrivet över 2027.