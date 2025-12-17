Officiellt: Vittsjö värvar talangfull anfallare

Vittsjö förstärker truppen inför nästa säsong.

Nu står det klart att Nova Rolfsson, 18, har skrivit på för skåneklubben.

– Nova är en oförlöst talang som vi hoppas slipa till och se explodera i Vittsjö, säger huvudtränare och sportchef Mladen Blagojevic via uttalandet.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö GIK har värvat den 18-årige anfallaren Nova Rolfsson. Talangen kommer senast från spel i Norges näst högsta liga där hon spelade i klubben Viking. Rolfsson har även ett förflutet i Malmö FF där hon spelade i division 1 och elitettan. Hon har under de senaste åren även representerat Sverige i både F17- och F19-landslaget.

Vittsjös huvudtränare och sportchef Mladen Blagojevic hoppas på att se Rolfsson explodera i sin nya klubb.



– När vi scoutade Nova så fastnade vi för hennes egenskaper. Snabbheten och viljan att utmana en mot en är något vi värderar högt. Dessutom så kan hon spela alla tre offensiva rollerna vilket vi håller högt. Nova är en oförlöst talang som vi hoppas slipa till och se explodera i Vittsjö, säger han via uttalandet.

Nova Rolfsson hoppas kunna utvecklas i Vittsjö och damallsvenskan.

– Det känns riktigt bra och kul att signera med Vittsjö. Jag tror att detta är rätt steg för mig i min utveckling och att Vittsjö är rätt miljö. Jag ser verkligen fram emot att träffa alla och sätta igång säsongen 2026, säger hon om sin nya klubb via uttalandet.

Rolfsson skriver ett treårskontrakt med skåneklubben.