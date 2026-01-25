Officiellt: Wahlstedt klar för Rosenborg

Leopold Wahlstedt, 26, lämnar AGF Århus.

Den svenske målvakten skriver på för Rosenborg BK.

– Jag har väldigt fina minnen från Norge, säger 26-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Leopold Wahlstedt hade det svårt att ta en given startplats i danska AGF Århus. Den svenske burväktaren gjorde två framträdanden för Århus den här säsongen och nu står det klart att han lämnar.

Wahlstedt har presenterats av norska Rosenborg BK. Kontraktet sträcker sig fyra år.

– När jag hörde talas om intresset från Rosenborg fick jag direkt en väldigt bra känsla. Rosenborg visade ett starkt intresse för att få mig hit och det väger tungt som spelare. Jag har väldigt fina minnen från Norge och Eliteserien och minns hur bra stämningen kan vara på Lerkendal. Jag ser fram emot att spela inför hemmapubliken och spela för den största klubben i Norge, säger Wahlstedt på Rosenborgs hemsida.

Sportchefen Alfred Finnbogason:

– Han är en spelare med gott rykte i Norge efter att ha presterat bra i Eliteserien. Nu var han tillgänglig på marknaden och det har pågått en process under en längre tid för att ligga steget före ifall vi skulle förlora Sander. Leopold var vårt förstaval, så vi är väldigt glada att han valde att skriva på för oss.

Wahlstedt har tidigare spelat i Norge. Då för Odds BK och Arendal.