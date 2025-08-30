Officiellt: Yegbe lämnar Elfsborg

Elfsborg säljer Terry Yegbe.

Han är klar för franska Metz.

– Jag ser fram emot nästa steg, säger han till Elfsborgs hemsida.

IF Elfsborg bekräftar att Terry Yegbe lämnar klubben för franska Metz. Enligt Expressen ligger övergångssumman på drygt 40 miljoner kronor, inklusive bonusar.



– Terry tillhör den skara spelare som vi har utvecklat och som nu tar nästa steg. Metz har hanterat affären på ett sätt vi är nöjda med, och det blir en av våra största försäljningar hittills. Vi tackar Terry för hans tid här och önskar honom all lycka i Frankrike, säger klubbchefen Stefan Andreasson.

Yegbe anslöt till Elfsborg inför säsongen 2024 och spelade totalt 61 matcher.



Mittbacken själv är tacksam för sin tid i Sverige:



– Jag var lite blyg och osäker när jag kom hit, men nu kan jag säga att jag älskar allt med Elfsborg. Från dag ett har alla varit helt otroliga mot mig och noga med att jag ska känna mig bekväm – spelare, ledare, personal och supportrar, säger Yegbe på klubbens hemsida och lägger till:

– Det känns spännande och jag ser fram emot att ta nästa steg i min karriär.

Kontraktet med Metz sträcker sig över fyra år.