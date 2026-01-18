Officielt: Häcken säljer Dembe till Tjeckien

John Paul Dembe har gjort sin sista match för BK Häcken.

Detta då Hisingen-klubben har sålt anfallaren till tjeckiska Sigma Olomouc.

– Jag har mycket att tacka klubben för, säger 20-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som John Paul Dembe anslöt till BK Häcken. Först genom ett lån från ugandiska KCCA FC, som han senare köptes loss från under sommaren.

Under sina två och ett halvt år i Göteborgsklubben har anfallaren spelat 55 matcher i vilka han har gjort tolv mål och en assist. I dag, söndag, står det dock klart att ugandierns karriär fortsätter i tjeckiska Sigma Olomouc, dit Häcken har sålt anfallaren.

– Jag har framför allt fått lära mig disciplin och respekt och tar med mig många bra minnen härifrån, säger Dembe i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har mycket att tacka klubben för, allt från mottagandet till mina framgångar i landslaget.

BK Häckens fotbollschef, Martin Ericsson:

– Han har gjort stort avtryck som skyttekung i P19 och vidare upp i A-laget, med avgörande mål i såväl Allsvenskan som i Europa. Vi vill tacka Dembe för en fin tid i i gulsvart och önskar honom stort lycka till i nya klubben!

