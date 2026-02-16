ÖFK vill ha tillbaka hjälten – har startat swishkampanj

Östersunds FK drömmer om en comeback för Curtis Edwards.

Nu har klubben startat en swishkampanj för att få tillbaka engelsmannen.

Foto: Bildbyrån

Curtis Edwards huserade i Östersunds FK från 2016 till 2019. Mittfältaren flyttade senare till Djurgården och spelar i dag i den engelska femteligan.

ÖFK har gått ut på sociala medier och meddelat att det finns en chans att kunna värva Edwards – men att det krävs en del pengar. Därför har klubben startat upp en swishkampanj för att få tillbaka 32-åringen.

”Då detta är en spelarvärvning som initialt inte var tilltänkt eller budgeterad, behöver vi tillsammans göra det vi kan för att få Curtis Edwards hem till Jämtkraft Arena och Östersund”, skriver klubben på sin hemsida.

Målet är att få in 200 000 kronor för att köpa Edwards och överskott kommer att användas för framtida spelarvärvningar.

Edwards noterades för totalt 15 mål och 12 assist på 106 matcher i ÖFK.