Öis överväger värvning av provspelare: ”Det är aktuellt”

Michael Parker har tränat med Örgryte IS den senaste tiden.

Nu uppges en värvning av försvararen vara aktuell, detta enligt GP.

– Klart det är aktuellt att han kan komma hit, säger sportchef Pontus Farnerud till tidningen.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS är tillbaka i allsvenskan och truppbygget inför comebacksäsongen pågår för fullt.

En del som Göteborgsklubben ser ut att vilja förstärka är försvaret och under den senaste tiden har Michael Parker tränat med klubben.

Den 21-årige försvararen uppges, enligt GP, ha imponerat så pass mycket att han är aktuell för en övergång till Öis.

– Klart det är aktuellt att han kan komma hit. Vi ser över hur vi kan förstärka, sedan om vi landar i Michael eller någon annan får vi se, säger Pontus Farnerud till GP.

I helgen ställs Öis mot Ljungskile SK i en träningsmatch och Parker väntas då få ytterligare chans att visa upp sig. 21-åringen väntas nämligen få speltid i den matchen.