ÖIS vill att Bergmark Wiberg vänder hem: ”Har hört oss för”

Adam Bergmark Wiberg är ute efter en ny klubb.

Då har Örgryte IS hört sig för med 28-åringen.

– Jag tror han vet, säger sportchefen Pontus Farnerud till GP.

Foto: Bildbyrån

Efter en framgångsrik sejour med Östers IF som innebar allsvensk uppflyttning lämnade Adam Bergmark Wiberg Sverige för spel i sydkoreanska Chungnam Asan.

Efter ett år i Asien har han dock lämnat klubben och tränar för närvarande med Växjö-klubben. Det är även en klubb som 28-åringen håller nära hjärtat och han sägs även ha en ”tät dialog” med klubben om framtiden, enligt Smålandsposten.

Det är dock inte den enda klubben som är ute efter yttern. Även Örgryte IS, som gick upp till allsvenskan förra året, vill lägga vantarna på Bergmark Wiberg.

– Jag tror han vet att vi har hört oss för i alla fall. Så kan jag säga, säger sportchef Pontus Farnerud till GP.

Adam Bergmark Wiberg har också ett förflutet i Öis där han spelade säsongen 2020 och gjorde åtta mål. Utöver Örgryte har han spelat för klubbar som Falkenbergs FF, Gefle IF och Djurgårdens IF.