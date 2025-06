Oliver Alfonsi drar till sig stort intresse: ”Lite allt möjligt”

Han är 22-åringen som har sju mål på elva matcher och ligger tvåa i superettans skytteligan.

Det har också medfört ett stort intresse för Varbergs Bois Oliver Alfonsi.

– Det har varit lag som kollat på honom – inte bara från Sverige, säger sportchef Erik Lund till Hallands Nyheter.



Elva omgångar in i superettan befinner sig Varbergs Bois på en tredjeplats i serien och har imponerat stort.



Den spelare som har skapat de flesta av rubriker heter Oliver Alfonsi, är 22 år gammal, och har smällt in sju mål. Det har även medfört ett stort intresse för honom, vilket Varbergs sportchef Erik Lund bekräftar.



– Ja, men även lite allt möjligt faktiskt. Sen är det absolut inget konkret ännu. Men det har varit lag som kollat på honom – inte bara från Sverige, säger Lund till Hallands Nyheter.



Vad gäller Alfonsi berättade han själv, för FotbollDirekt, om hur han ser på en potentiell flytt till sommaren.



– Det handlar någonstans om att jag får sköta mitt egna bara och fortsätta prestera. Sedan får vi se vad som kommer eller vad som inte kommer. Just nu är det bara fokus på Varberg till 110 procent. Sedan får man se helt enkelt, sade anfallaren till FD.



Hade du varit öppen för ett nytt äventyr till sommaren eller till nästa säsong?

– Det får man väl se. Finns det någonting som är jätteattraktivt så absolut. Sedan trivs jag otroligt bra här också…. Men vi får se. Det ska klicka rätt på alla sätt, just nu vill jag bara fokusera på att spela fotboll.



Oliver Alfonsi har kontrakt med Varbergs Bois fram till slutet av 2026.