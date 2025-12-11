Kan vända hem till Elfsborg: ”Alltid varit öppna dörrar”

GÖTEBORG. Marcus Rohdén lämnade IF Elfsborg år 2016.

Nu öppnar han upp för att vända hem till Borås under sommaren.

– Jag stänger absolut inga dörrar, och det har jag aldrig gjort, säger han till FotbollDirekt efter matchen mot Häcken.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen ställdes BK Häcken cypriotiska AEK Larnaca i Europa Conference League på Gamla Ullevi. Då var Marcus Rohdén på plats för att se sitt lag förlora en poäng i slutet av matchen.

Kring det faktum att mittfältaren, som dras med skadebekymmer, var tillbaka i Sverige säger han följande till FotbollDirekt efter matchen:

– Det var häftigt. Det var tio år sedan sist man var och spelade mot ett klubblag på svensk mark. Det var väldigt häftigt men tyvärr är jag skadad och kunde inte spela, men det är roligt att vara tillbaka, säger Rohdén.

Vad säger du om Häckens insats?

– Jag tycker att Häcken gör en bra match. Man ser att de har mycket kvalitet, är finurliga, hittar kombinationer och spelar sig ur vår press. Samtidigt tycker jag att vi gör en väldigt, väldigt bra bortamatch också. Tyvärr åker vi inte härifrån med tre poäng vilket var vårt mål. Med tanke på hur matchen blir och att de gör 1-1 i sista minuten är vi besvikna. Samtidigt så är vi vidare till nästa runda, vilket vi ska vara stolta över.

Rohdén fanns som sagt inte med i Larnacas matchtrupp mot Häcken, då han dras med skadebesvär. De ser dock inte ut att hålla honom borta allt för länge.

– Jag blev skadad för några veckor sedan, på uppvärmingen mot Aberdeen i Conference League. Sedan var jag borta några veckor och typ tillbaka, innan jag åkte på en annan grej på ungefär samma ställe. Den håller mig tillbaka nu och den kommer nog att hålla mig borta nästa match också, sedan får vi se om jag hinner spela någon match innan vinteruppehållet.

Men du tränade ändå på Gamla Ullevi innan matchen?

– Det gjorde jag och kände ingenting, vilket kändes bra. Men med tanke på att vi kanske gick på lite för tidigt med den förra skadan får man vara lite mer försiktig nu.

Hyllar Hult och Frick: ”Har alltid gjort allt för Elfsborg”

På plats tillsammans med Marcus Rohdén fanns både Niklas Hult och Per Frick – som båda har spelat med 34-åringen i Elfsborg. Frågan är om de försökte övertala Rohdén om att flytta hem till Borås?

– Det var inget snack om det så egentligen. Det har varit lite snack under åren men det har inte blivit av.

Är de inte lite som sportchefer då?

– Jo, det är de väl. De har alltid gjort allt för Elfsborg och försöker att locka hem oss spelare. Så har det varit och kommer nog att vara framöver också. De vill allt de bästa för Elfsborg.

Finns det något sug för att flytta hem?

– Nu är mitt fokus Larnaca fram till sommaren, då mitt kontrakt tar slut. Sedan får vi se vad som händer.

Men du stänger alltså inga dörrar?

– Nej. Absolut inte, och det har det aldrig varit. Det har alltid varit öppna dörrar för mig att komma hem till Elfsborg men även öppna dörrar för att stanna utomlands. I slutändan har det blivit så att vi har blivit kvar utomlands för att det har kommit väldigt intressanta grejer, avslutar den förre Elfsborgspelaren.