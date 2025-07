Oppong och IFK bekräftar bud från Nice: ”Riktigt bra steg”

Franska OGC Nice har lagt ett bud på IFK Norrköpings mittback Kojo Peprah Oppong.

Intresset bekräftas nu av både spelaren själv och sportchefen Magni Fannberg.

– ”Jag tror att det skulle vara ett riktigt bra steg för mig”, säger Oppong till NT-sporten.



Tidigare i veckan kom det Expressen med uppgifter om att Kojo Peprah Oppong kan vara på väg bort från IFK Norrköping och att Franska OGC Nice har lagt bud på mittbacken, något Oppong nu själv bekräftar.

– Allt jag vet är att de kommit med ett bud och att klubbarna diskuterar. Jag tror att det skulle vara ett riktigt bra steg för mig, säger han till NT-sporten.

Även IFK Norrköpings sportchef Magni Fannberg bekräftar det växande intresset kring den ghananske mittbacken:

– Kojo har varit otroligt stark. Det såg vi till och med bara efter lånet i Sundsvall, att intresset varit ganska stort för honom. Det har bara blivit ännu större under våren och till sommaren, säger han.

Fannberg antyder också att en affär kan vara nära:

– Jag tror i alla fall att det närmar sig att vi börjar motta bud på nivån vi önskar, säger han till NT-sporten.



IFK Norrköping värvade Kojo Peprah Oppong, 21, från Attram de Visser Soccer Academy inför säsongen 2023. Under sin debutsäsong blev det endast en allsvensk match innan han lånades ut till GIF Sundsvall under sommaren. Det låneavtalet förlängdes över 2024, och i Superettan fick mittbacken viktig speltid. Under årets säsong har han spelat sig till en ordinarie plats i Norrköping och gjort starka insatser i Allsvenskan.