Östers besked – trio lämnar

Tre spelare lämnar Östers IF.

Patriot Sejdiu, Vincent Poppler och Anssi Suhonen tackar för sig.

– Jag tackar samtliga spelare för deras tid i Öster, säger sportchefen Ola Larsson.

Östers IF trillade ur allsvenskan i den sista omgången. Nu sker flera förändringar inför den kommande säsongen i superettan 2026.

Under måndagskvällen bekräftar klubben att Patriot Sejdiu, Vincent Poppler och Anssi Suhonen lämnar. Sejdiu och Suhonen anslöt på lån och tackar för sig då deras låneavtal löper ut.

När det gäller Poppler väljer klubben att aktivera en klausul som innebär att de kan upphäva avtalet med ett år kvar.

– Att Patriot och Anssi lämnar är ju inga konstigheter eftersom det handlade om två lån. Sedan har vi valt att utnyttja en klausul i Vincents avtal som innebär att vi nu går skilda vägar trots att han hade ett år kvar av sitt ursprungliga avtal. Jag tackar samtliga spelare för deras tid i Öster och önskar alla lycka till framöver, säger sportchefen Ola Larsson på klubbens hemsida.

Sejdiu kommer att återvända till Malmö FF och Suhonen till Hamburger SV.