Otto Rosengren: ”Jag har hört att det finns intresse”

Galatasaray och Porto har uppgetts visa intresse för Otto Rosengren nu i sommar.

MFF-mittfältaren uttalar sig nu själv om skriverierna.

– Det har väl mest varit rykten, inte så mycket konkret, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Otto Rosengren har varit omskriven denna sommar.

Först ryktades det om att den portugisiska storklubben FC Porto var intresserade av mittfältaren och så sent tidigare denna vecka så uppgavs Galatasaray förberedda ett bud på MFF-mittfältaren. FotbollDirekt har även haft uppgifter om att Como tittat på honom på plats i Sverige. Rosengren själv uttalar sig nu om sommarens skriverier.

– Det har väl mest varit rykten, inte så mycket konkret. Utan mer kanske klubbar som varit intresserade, säger Otto Rosengren till Fotbollskanalen.

Gällande den turkiska storklubben så berättar Rosengren att han hört att de varit intresserade.

– Jag har hört att det finns intresse. Sedan har det inte varit mycket mer än så, utan de har varit intresserade och det är så mycket som jag har hört.

Den här säsongen står Rosengren noterad för två mål och sex assist på 20 allsvenska matcher.

Han sitter på kontrakt med Malmö FF över säsongen 2027.