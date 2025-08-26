Otto Rosengren drar till sig intresse.

Och det är inte från vilken klubb som helst.

Den portugisiska storklubben Porto uppges följa MFF-mittfältaren.

Otto Rosengren har varit så gott som given i Malmö FF den här säsongen, men frågan är hur länge till MFF får behålla mittfältaren.

Rosengren börjar nämligen dra till sig intresse.

SIC Notícias rapporterar nämligen att Porto har koll på svensken.

Rosengren sägs vara en av flera mittfältare som klubben visar intresse för.

22-åringen har kontrakt med Malmö FF över säsongen 2027.

Tidigare i sommar har FD även kunnat berätta om bland annat intresse från Como för Rosengren.