Överraskad över ryktet: ”Jag har inte en aning”

Oliver Ekroth imponerar på Island.

Samtidigt har det ryktats om att han kan göra comeback i Degerfors.

– Jag har inte en aning om vart det kommer från, säger han till KT-Kuriren.

Foto: Bildbyrån

Oliver Ekroth valde vintern 2022 att lämna Degerfors IF för Vikingur Reykjavik och på Island har mittbacken imponerat.

Mittbacken har gjort 150 matcher för klubben och nyligen så säkrades andra ligatiteln sedan han anslöt. Totalt har det blivit sex titlar för Vikingur Reykjavik och Ekroth sedan han anslöt.

Han sitter på kontrakt med klubben över nästa säsong också, samtidigt har det börjat ryktas om att en comeback i Degerfors IF kan vara aktuell, detta rapporterar KT-Kuriren.

– Jag har inte en aning om vart det kommer från. Helt ärligt. Det var någon som skrev till mig på Facebook om det också. Rykten uppstår alltid och det är roligt. Jag har följt Degerfors slaviskt sedan jag lämnade. Klubben ligger mig varmt om hjärtat, säger han till tidningen.

Även om Degerfors ligger mittbacken varmt om hjärtat så verkar han inte ha några planer på att flytta just nu.

– Nej, absolut inte. Jag känner mig väldigt trygg där jag är. Vi har också ett roligt år framför oss med kval till Champions League. Men visst, skulle något hända så händer det. Just nu ser jag bara fram emot nästa säsong, säger han.