Ramos bekräftar: Lämnar mexikanska klubben

Sergio Ramos har gjort sin sista match mexikanska Monterrey.

Det meddelade han efter lagets senaste drabbning.

– Det var min sista match, sa Ramos till TUDN.

Foto: Alamy

Sergio Ramos lämnade Sevilla för mexikanska Monterrey i februari 2025. Efter åtta mål på 32 matcher bekräftade spanjoren att han inte fortsätter i Monterrey.

– Jag var ganska tydlig förra veckan och självklart, ja, det var min sista match, sa Ramos till mexikanska TUDN.

Ramos uppges vara öppen för en comeback till den europeiska fotbollen. Enligt tidigare uppgifter har den förre Real Madrid-stjärnan erbjudit sig själv till AC Milan då han vill återförenas med Luka Modric.

Sergio Ramos kommer att lämna Monterrey utan kontrakt och kan därmed gå till en klubb som fri transfer i januari.