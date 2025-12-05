Uppgifter: Ramos har erbjudit sig själv till Milan

Sergio Ramos har fyllt 39 år.

Trots det har han inga planer på att lägga av.

Enligt Tuttosport har han erbjudit sig själv till AC Milan.

Foto: Bildbyrån

Den 39-årige Sergio Ramos sitter just nu på ett utgående avtal med mexikanska Monterrey och enligt uppgifter ser mittbacken ut att lämna efter att kontraktet löper ut.

Ramos uppges själv vilja flytta tillbaka till Europa. Dels ska det handla om familjeskäl, men även för att han drömmer om att representera Spanien i VM-slutspelet nästa sommar.

Tidigare i veckan uppgav spanska Fichajes att Juventus överväger att ta in honom. Nu gör uppgifter från italienska Tuttosport att AC Milan kan bli aktuellt.

Detta då han själv ska ha erbjudit sig direkt till klubben då han delvis drömmer om att återförenas med Luka Modric. Hur Milan ställer sig till Ramos erbjudande återstår att se.

Förutom Monterrey har Ramos spelat för klubbar som Real Madrid, Sevilla och Paris Saint-Germain.