Rashford vill stanna i Barça: ”Jag är ingen trollkarl”
– Det här laget är fantastiskt och det kommer bara att bli bättre och bättre i framtiden, säger han enligt BBC.
Marcus Rashfords låneavtal med Barcelona löper ut i sommar. Det har tidigare ryktats om huruvida han kommer att förlänga med den spanska klubben eller återvända till Manchester United.
Rashford fick frågan om hur hans framtid ser ut.
– Jag vet inte vad som kommer att hända. Jag är ingen trollkarl, men om jag vore det, skulle jag stanna, säger 28-åringen enligt BBC.
Rashford var även med när Barcelona säkrade La Liga-titeln.
Engelsmannen noteras för 14 mål och 14 assist på 47 framträdanden den här säsongen.
