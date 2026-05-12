Rashford vill stanna i Barça: ”Jag är ingen trollkarl”

Marcus Rashford trivs i Barcelona.

Engelsmannen kan tänka sig att stanna.

Marcus Rashfords låneavtal med Barcelona löper ut i sommar. Det har tidigare ryktats om huruvida han kommer att förlänga med den spanska klubben eller återvända till Manchester United.

Rashford fick frågan om hur hans framtid ser ut.

– Jag vet inte vad som kommer att hända. Jag är ingen trollkarl, men om jag vore det, skulle jag stanna, säger 28-åringen enligt BBC.

Rashford var även med när Barcelona säkrade La Liga-titeln.

– Det här laget är fantastiskt och det kommer bara att bli bättre och bättre i framtiden. Att vara en del av det skulle vara något alldeles speciellt.

Engelsmannen noteras för 14 mål och 14 assist på 47 framträdanden den här säsongen.