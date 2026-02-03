Riddersholm letar nytt jobb: ”Jag är en Ferrari”

Glen Riddersholm är utan jobb.

Nu är dansken på jakt efter ett nytt uppdrag.

– Jag siktar på att gå ut och bli huvudtränare igen, säger han till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Glen Riddersholm kommer senast från uppdraget som assisterande tränare i Norwich. En post han lämnade våren 2025. Sedan dess har dansken varit på jakt efter ett nytt jobb.

Om Riddersholm själv fick bestämma – vill han bli huvudtränare igen. Samtidigt är han öppen för att ta över klubbar både i Europa och i andra världsdelar.

– Ja, jag är i full gång. Jag har varit med länge och det har också varit nära. Så är det ibland, om man siktar på något kan det ibland ta lite längre tid. Jag siktar på att gå ut och bli huvudtränare igen. Jag siktar på att det ska vara utomlands. Och Europa skulle vara bra, men jag skulle inte ha något emot att det var utanför Europa heller, säger han till Tipsbladet.

Riddersholm bekräftar även att det tidigare har varit nära med ett ”stort jobb”.

– Det har varit några riktigt spännande processer, och jag har också varit nära ett väldigt, väldigt stort jobb utanför Europa, där jag blev avvisad när vi var två kandidater kvar. Det kommer att ordna sig, jag har gott om tålamod, säger han och avslutar:

– Jag är en Ferrari som står i depån och väntar på att få komma ut och tävla.

Riddersholm har ett förflutet som huvudtränare i IFK Norrköping mellan 2022 och 2023.

