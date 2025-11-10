Rodic bekräftar: Lämnar Östers IF

Vladimir Rodic kontrakt med Östers IF är utgående.

Nu bekräftar han att han lämnar Smålandsklubben.

”Matchen i går var min sista i Östers IF-tröjan”, skriver han via X.

Foto: Bildbyrån

32-årige Vladimir Rodic har gjort sitt i Östers IF.

Yttern som sitter på ett utgående kontrakt med Växjöklubben meddelar nu att gårdagens match mot Djurgårdens IF var hans sista i klubben.

32-åringen riktar också kritik mot någon eller några i klubben.

”Jag önskar att jag hade fått reda på det innan matchen så att jag hade kunnat ta ett ordentligt farväl, men på grund av vissa personer, jag kommer inte nämna namn just nu, stoppades den informationen från att gå ut”.

Totalt gjorde Rodic 105 matcher för Östers IF, som han kom till från Hammarby 2022.