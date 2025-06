Romano: Abdoulaye Faye köps loss av Leverkusen

Abdoulaye Faye närmar sig comeback efter sin fotskada.

Däremot ser den inte ut att ske i Häcken.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano kommer mittbacken att säljas till Bayer Leverkusen inom kort.

Det var inför årets säsong som Abdoulaye Faye, 20, kom tillbaka till Häcken från sitt lån i Örgryte. Under både cup- och ligaspel har mittbacken från Senegal imponerat stort och cementerat sin plats i startelvan.



Detta fram till att oturen var framme i slutet av april, då han ådrog sig en stressfaktur i foten.



Återkomsten till fotbollen är planerad att ske i månadsskiftet juli/augusti – men ser inte ut att ske i Häcken.

FotbollDirekt har tidigare i dagarna kunnat avslöja att nederländska PSV har visat intresse för mittbacken. BK Häcken ska då ha krävt omkring 50 miljoner kronor hör Faye.



Under onsdagen meddelar nämligen transfergurun Fabrizio Romano att Faye säljs till tyska Bayer Leverkusen. Uppgifterna gör inte gällande vad han säljs för eller hur långt hans nya kontrakt är. Däremot skriver Romano att mittbacken kommer att ansluta till Bundesliga-tvåan inom de närmsta dagarna.



I den tyska storklubben kommer Faye att tränas av Erik ten Hag, tidigare i Manchester United och Ajax.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen have agreed deal to sign Abdoulaye Faye as new centre back for the future.

20 year old defender from Häcken will join in the next days. 🇸🇳 pic.twitter.com/g3N2PUZyTR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025