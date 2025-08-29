Romano: Affären klar – Kiwior lämnar Arsenal

Jakub Kiwior verkar ha gjort sitt i Arsenal.

Fabrizio Romano uppger nu att det är ”Here we go” gällande mittbacken.

Han väntas anslut till Porto på lån och i lånet finns en köpobligation.

Jakub Kiwior har ryktats bort från Arsenal den senaste tiden och nu ser affären ut att vara klar.

Transferexperten Fabrizio Romano meddelar nu att det är ”Here we go” och att mittbacken ansluter på lån till FC Porto.

I låneavtalet finns även en köpobligation och det totala paketet för affären uppges vara värt 27 miljoner euro, det vill säga strax under 300 miljoner kronor.

Kiwior väntas resa till Portugal inom de närmaste dygnet för att slutföra affären.