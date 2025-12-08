Romano: Amadou Haidara klar för RC Lens

Amadou Haidara ser ut att lämna RB Leipzig.

Enligt Fabrizio Romano så är han klar för RC Lens.

Foto: Bildbyrån

Den 27-årige mittfältaren Amadou Haidara har inte fått någon speltid alls i RB Leipzig den här säsongen och nu ser han ut att byta klubb.

Fabrizio Romano uppger nämligen att Leipzig är överens med franska RC Lens om en affär.

Enligt transferexperten så skrev mittfältaren på kontraktet idag och Lens betalar tre miljoner euro inklusive bonusar.

Haidara väntas ansluta till klubben efter att ha spelat afrikanska mästerskapen med Mali.

RC Lens leder just nu Ligue 1, en poäng före Paris Saint Germain.