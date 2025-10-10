Romano: Arsenal nära att förlänga med stjärnan

Arsenal är på väg mot en förlängning.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano närmar sig ett nytt kontrakt för Jurrien Timber, 24.

Foto: Alamy

Den nederländska ytterspringaren Jurrien Timber har vuxit ut till en riktig nyckelspelare för Arsenal sedan han anslöt från Ajax 2023. Denna säsong har 24-åringen spelat samtliga matcher i Premier League och dessutom svarat för två mål och två assist från en högerbacksplats.

Med ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2028 har prestationerna på planen onekligen väckt intresse bland flera europeiska storklubbar. Det ser dock inte ut att bli en flytt för Timber, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Enligt Romano är Arsenal ”självsäkra” på att klubben kommer kunna färdigställa ett nytt kontrakt för 24-åringen. Timber uppges dessutom vilja skriva på ett långt kontrakt med ”The Gunners”.

🚨❤️🤍 Arsenal are confident to get new deal done for Jurrien Timber as he’s keen on signing longer contract.



Negotiations continue over salary terms as #AFC want to reward the defender. pic.twitter.com/xyak7ETkhY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Förhandlingar uppges pågå, och Arsenal beskrivs som att de vill ”belöna” Jurrien Timber.