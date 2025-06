Alex Baena byter Villareal mot Atlético Madrid.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Alex Baena har gjort succé i Villareal. Yttern är nu klar för ett klubbyte i La Liga.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Baena klar för Atlético Madrid. 23-åringen uppges vara detaljer från att skriva på efter läkarundersökningen.

🚨🔴⚪️ Álex Baena to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place with Villarreal.

Transfer fee will be €45m plus €5m add-ons.

Details being sorted then medical as @medinamarca reported. Baena already said yes to Atlético weeks ago.

Ruggeri, Cardoso, Baena. ✅3️⃣ pic.twitter.com/cE9Oj1LrYr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025