Romano: Bryan Mbeumo klar för Manchester United

Affären uppgavs ha stannat upp.

Nu sägs den vara klar.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano är Bryan Mbeumo klar för Manchester United.

Manchester United försöker bestämt värva Brentfords anfallare Bryan Mbeumo. Manchesterklubben sades, enligt The Athletic, för en tid sedan ha kommit med ett andra bud värt 55 miljoner pund, nästan 715 miljoner kronor till Brentford. Men Londonklubben ska då ha nobbat erbjudandet.

Enligt Athletic-journalisten David Ornstein ska United ha försökt kompromissa samtidigt som samtal mellan parterna har pågått. Mbeumo själv har uppgets vilja gå till ”The Red Devils” i sommar om han ska göra en flytt.

Efter det andra, och nobbade, budet kom The Guardian med nya uppgifter för två dagar sedan. De skrev att förhandlingarna mellan Manchester United och Brentford har stannat av. Uppgifterna då gjorde gällande att Uniteds vd, Sir Jim Ratcliffe, inte är benägen att betala Brentfords prislapp på 70 miljoner pund (över 900 miljoner kronor) för spelaren.

Det ska nu ha ändrats. Detta då transferexperten Fabrizio Romano skriver ”Here we go” på sina sociala medier vilket ofta tyder på att affären är klar.

Transferjournalisten David Ornstein på The Athletic skriver att den röda Manchester-klubben betalar 65 miljoner pund pund i garanterad övergångssumma till Brentford samt sex miljoner pund i prestationsbaserade bonusar.

25-åringen har ett år kvar på kontraktet med Brentford och gjorde 20 mål under den förra säsongen i Premier League.

🚨💣 BREAKING: Bryan Mbeumo to Manchester United, here we go!

Green light from Brentford and club to club agreement reached for £70m package, as @TheAthleticFC reports.

Contract agreed weeks ago with Mbeumo as he only wanted Man United move.

After Cunha, Mbeumo next for #MUFC. pic.twitter.com/BUjhywXeSS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2025