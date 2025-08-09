Romano: Coman öppen för flytt till Al Nassr

Kingsley Coman kan lämna Bayern München.

Fransmannen kan tänka sig en flytt till saudiska Al Nassr.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Kingsley Coman har tillhört Bayern München sedan 2017. Nu kan den franska landslagsspelaren lämna den tyska storklubben.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Coman öppen för en flytt till saudiska Al Nassr. Romano rapporterar att samtal är på gång med samtliga parter.

Al Nassr uppges ha lagt ett bud på Bayern-stjärnan.

Kingsley Coman står noterad för totalt 72 mål och 71 assist på 339 matcher för den tyska klubben.