Foto: Bildbyrån

Romano: Cornelius kan lämna Marseille

Derek Cornelius ryktas till Rangers.
Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Derek Cornelius lämnade Malmö FF för Marseille 2024. Nu ser tiden i den franska storklubben ut att bli kort för kanadänsaren.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano ryktas Cornelius till skotska Rangers. Prislappen är ännu oklar.

Cornelius står noterad för 24 framträdanden i Marseille. Kontraket sträcker sig till sommaren 2028.

