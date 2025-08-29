Romano: Cornelius kan lämna Marseille
Derek Cornelius ryktas till Rangers.
Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.
Derek Cornelius lämnade Malmö FF för Marseille 2024. Nu ser tiden i den franska storklubben ut att bli kort för kanadänsaren.
Enligt transferexperten Fabrizio Romano ryktas Cornelius till skotska Rangers. Prislappen är ännu oklar.
Cornelius står noterad för 24 framträdanden i Marseille. Kontraket sträcker sig till sommaren 2028.
