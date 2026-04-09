Romano: Flera storklubbar följer Neco Williams

Han har stått för flera bra prestationer med Nottingham Forest.

I sommar kan Neco Williams vara föremål för en flytt till en större klubb.

Detta då intresset för walesaren är stort, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Det var under sommaren 2022 som Neco Williams, 24, lämnade Liverpool för spel i Nottingham Forest.

Under sina snart fyra år i Premier League-klubben har walesaren tagit steg och gjort flera fina säsonger, som nu har inneburit att andra klubbar har fått upp ögonen för honom.

Lyssnar man till transfergurun Fabrizio Romano har flera andra klubbar i den engelska högstaligan samt andra klubbar i de europeiska ligorna noterat Williams framfart och överväger en värvning av honom.

Med ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2029 kan ett antal klubbar vara beredda att se hur mycket Nottingham kräver för sin vänsterback redan i sommar.

Neco Williams står noterad för 55 landskamper med Wales A-landslag, som 24-åring.