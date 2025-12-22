Romano: Füllkrug lånas ut till Milan

Niclas Füllkrug lämnar West Ham.

Tysken ansluter på lån till AC Milan.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

West Hams Niclas Füllkrug har ryktats bort under en period. Nu ser det ut att bli ett lån till AC Milan för den tyske anfallaren.

Enlgit transferjournalisten Fabrizio Romano är Füllkrug helt klar för Milanoklubben. Det ska röra sig om ett lån till juni där Milan står för hans lön. I kontraktet ska det även finnas en köpoption på 13-14 miljoner euro (141-151 miljoner kronor).

Romano rapporterar även att två tyska klubbar har budat på anfallaren men att valet till slut föll på Milan.

Füllkrug noteras för tre mål och två assist på 29 matcher i West Ham.