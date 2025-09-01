Romano: Gianluigi Donnarumma klar för Manchester City

Gianluigi Donnarumma flyttar till England.

Fabrizio Romano rapporterar nu att burväktaren är klar för Manchester City.

Han byter alltså Frankrike och PSG mot England och City denna deadline day.

Foto: Bildbyrån

Gianluigi Donnarumma har ryktats bort från Paris Saint Germain efter att den franska toppklubben värvat Lucas Chevalier och nu uppges en flytt vara klar.

Donnarumma har placerats i såväl Manchester United som Manchester City och italienaren uppges ha valt de sistnämna.

Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu att affären är klart och att det är ”Here we go” kring Donnarumma till City.

Burväktaren väntas genomgå den obligatoriska läkarundersökningen i eftermiddag.