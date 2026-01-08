Romano: Hellberg gör värvning – från Chelsea

Middlesbrough är överens om en värvning.

Det rör sig om Leo Castledine, enligt transfergurun Fabrizio Romano.

20-åringen sägs vara klar för en permanent övergång från Chelsea.

Foto: Alamy

Sedan slutet av november har den engelska The Championship-klubben Middlesbrough varit under svenskt styre. Den tidigare Hammarby-tränaren Kim Hellberg leder klassikerklubben tillsammans med ett svenskt tränarteam, och har svarat för fem segrar på de inledande nio matcherna.

Nu uppges Middlesbrough göra sitt första vinterförvärv. Det är transfergurun Fabrizio Romano som rapporterar att den 20-åriga mittfältaren Leo Castledine är helt klar för en flytt till ”Boro” från Chelsea.

Spelaren har varit utlånad till Huddersfield under hösten men enligt Romano blir flytten till Middlesbrough en permanent sådan. Den obligatoriska läkarundersökningen uppges genomföras inom kort.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Middlesbrough agree deal to sign Leo Castledine from Chelsea on permanent move, here we go!#CFC accept permanent deal proposal with important sell-on clause included, all agreed with #Boro.



Medical to follow soon. pic.twitter.com/aIrN23tD4W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Middlesbrough ligger på andraplats i The Championship efter 26 omgångar.