Romano: Igor Tudor får sparken

Efter gårdagens förlust mot Lazio fick Juventus nog.

Nu får tränaren Igor Tudor sparken.

Detta enligt uppgifter från Relevo-journalisten Matteo Moretto och transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Juventus sparkade i mars sin huvudtränare Thiago Motta. Ersättaren blev Igor Tudor som skulle ta över resten av säsongen. Det ledde till lyckade resultat så han skrev på ett kontrakt över 2027.

Men nu har klubben fått en tuffare start på säsongen med tolv poäng på åtta matcher och ligger på åttonde plats i Serie A.

Nu skriver både Relevo-journalisten Matteo Moretto och transferexperten Fabrizio Romano att Tudor får sparken.