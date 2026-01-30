Romano: Inter vill ha Liverpool-stjärnan

Curtis Jones drar till sig intresse.

Inter uppges vilja låna in Liverpool-försvararen.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Curtis Jones har fått förtroende i Liverpool den här säsongen. Mittfältaren har gjort 20 framträdanden i Premier League och även fått minuter i Champions League och nu börjar det dyka upp intresse från Italien.

Enligt silly-experten Fabrizio Romano är Liverpool i förhandlingar med Inter om ett låneavtal för Jones. Romano uppger att det kan bli ett lån med köpoption.

Curtis Jones nuvarande kontrakt med Liverpool löper ut sommaren 2027.

Liverpool ligger sexa i Premier League.